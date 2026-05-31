Narges Rezaie
31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سپاه پاسداران ایران از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۱ ارتش آمریکا در آبهای سرزمینی ایران خبر داد.
به گزارش «سپاه نیوز»، بامداد امروز (یکشنبه) یک فروند پهپاد MQ۱ ارتش آمریکا با ورود به فضای آبهای سرزمینی ایران قصد انجام عملیات خصمانه داشت که بلافاصله در رصد و هدف موشکهای پدافند نوین سپاه قرار گرفت و سرنگون شد.
پدافند هوایی سپاه پاسداران اخطار داد که فضای آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران تحت کنترل کامل قرار دارد و با هر تجاوزی قاطعانه برخورد خواهد شد.