سپاه پاسداران: یک فروند پهپاد ارتش آمریکا را در آب‌های سرزمینی ایران سرنگون کردیم سپاه پاسداران از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۱ ارتش آمریکا که با ورود به فضای آب‌های سرزمینی ایران قصد انجام عملیات داشت، خبر داد.