سپاه پاسداران: در واکنش به حمله به بندرعباس، پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را هدف قرار دادیم

28 مه 2026•بهروزرسانی: 28 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سپاه پاسداران ایران در بیانیهای اعلام کرد که پس از حمله هوایی آمریکا در بامداد امروز ساعت در ساعت 4:50 به وقت محلی به نقطهای در اطراف فرودگاه بندرعباس، پایگاه هوایی آمریکا که منشا این حمله بوده را هدف قرار داده است.
در این بیانیه آمده است: «این پاسخ یک اخطار جدی است تا دشمن بداند، تجاوز بدون پاسخ نخواهد ماند و در صورت تکرار، پاسخ ما قاطعتر خواهد بود و مسئولیت و عواقب آن با متجاوز است».
در بیانیه فوق، اشارهای به محل استقرار پایگاه هوایی هدف قرار گرفته آمریکا نشده است، اما کویت که از جمله کشورهای میزبان پایگاههای هوایی آمریکا در منطقه به شمار میرود، اعلام کرد هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته است.
ارتش کویت نیز در بیانیهای بدون اشاره به محل دقیق هدف قرار گرفته، وقوع این حمله را تایید کرد.
صدا و سیمای ایران بامداد امروز گزارش داد که 3 صدای انفجار از شرق بندرعباس در جنوب این کشور شنیده شده است.
ارتش آمریکا نیز پیشتر اعلام کرده بود به ادعای وجود تهدید علیه نیروهای آمریکایی و تردد کشتیهای تجاری، حمله هوایی به یک منطقه نظامی در جنوب ایران انجام داده است.