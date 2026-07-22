Nazenin Alp
22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
سپاه پاسداران ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد که نیروی هوافضای این نهاد نظامی در قالب موج 25 عملیات «نصر 2»، بار دیگر پایگاههای متعلق به ارتش ایالات متحده در اردن را هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار داده است.
بر اساس ادعای مطرحشده در این بیانیه، در جریان این عملیات یک سوله آمادهسازی جنگندههای اف-15، یک سوله نگهداری پهپادها، محل استقرار بالگردهای نظامی و همچنین یک مرکز اسکان نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفتهاند.
در ادامه این بیانیه آمده است که طی این حملات 8 فروند پهپاد MQ-9 به طور کامل منهدم شده، 2 فروند بالگرد سنگین آسیب دیده و شماری از نیروهای آمریکایی کشته یا زخمی شدهاند.
سپاه پاسداران همچنین با تاکید بر ادامه «عملیات تنبیهی» علیه ایالات متحده هشدار داده است که در صورت تداوم حملات آمریکا، عملیاتهای گستردهتری را در سطح منطقه به اجرا خواهد گذاشت.