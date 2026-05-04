سپاه ایران: شناورهای متخلف با قدرت متوقف می‌شوند سخنگوی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد مدیریت تنگه هرمز بدون تغییر ادامه دارد و تنها ترددهایی که مطابق دستورالعمل‌های اعلام‌شده و با هماهنگی انجام شود، از امنیت برخوردار خواهد بود، در غیر این صورت، با شناورهای متخلف برخورد می‌شود.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران درباره اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و اطلاعیه‌های موسسه تجارت دریایی انگلستان ابراز داشت: «تحرکات دریایی مغایر با اصول اعلامی نیروی دریایی سپاه با مخاطرات جدی مواجه خواهند شد. شناورهای متخلف با قدرت متوقف خواهند شد».

وی تصریح کرد: «هیچ تغییری در روند مدیریت تنگه هرمز ایجاد نشده است. هرگونه تحرک دریایی شناورهای غیرنظامی و تجاری که منطبق با پروتکل‌های ترانزیتی صادره از سوی نیروی دریای سپاه باشد و از مسیر مشخص شده با هماهنگی صورت گیرد، دارای امنیت و سلامت خواهند بود».

محبی تاکید کرد: «ضروری است تمام شرکت های کشتیرانی و بیمه‌های حمل و نقل، به اطلاعیه‌ها سپاه پاسداران توجه داشته باشند».