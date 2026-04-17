سومین نشست چهارجانبه وزرای خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان در آنتالیا

Mehmet Şah Yılmaz
17 آوریل 2026•بهروزرسانی: 17 آوریل 2026
آنتالیا/خبرگزاری آنادولو
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه پنجمین مجمع دیپلماسی آنتالیا، میزبان سومین نشست چهارجانبه وزرای خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان سعودی خواهد بود.
بر اساس اعلام منابع وزارت امور خارجه ترکیه، این نشست امروز در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا برگزار میشود و در آن، تحولات منطقهای بهویژه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و نیز راهکارهای حل مسائل منطقه از طریق رویکرد «راهحلهای منطقهای برای مسائل منطقهای» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فیدان پیشتر 18 مارس در نشستی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با حضور وزرای خارجه شماری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، آذربایجان، قطر، بحرین، مصر، اردن، کویت، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، سوریه و امارات متحده عربی شرکت کرده بود. وی همچنین در حاشیه همان نشست، دیداری چهارجانبه با همتایان خود از پاکستان، مصر و عربستان برگزار کرد.
در ادامه این روند، دومین نشست چهارجانبه در همین قالب 29 مارس در اسلامآباد برگزار شد و سپس 14 آوریل نیز نشستی در سطح معاونان وزرای خارجه این چهار کشور در اسلامآباد انجام گرفت.
اکنون سومین نشست وزرای خارجه ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان در همان چارچوب همکاری چهارجانبه، امروز در آنتالیا برگزار میشود.