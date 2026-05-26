26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
داهر شیر محمد، وزیر نفت و منابع معدنی سومالی، اعلام کرد همکاری انرژی میان سومالی و ترکیه وارد مرحله جدیدی شده و عملیات حفاری در آبهای این کشور ادامه دارد.
وی در گفتوگو با خبرنگار «آنادولو» با اشاره به پایان مطالعات لرزهنگاری و آغاز حفاری نخستین چاه در بستر دریا اظهار داشت که دولت سومالی نسبت به دستیابی به نتایج مثبت تا پایان سال اطمینان دارد.
محمد تاکید کرد هنوز برای اعلام میزان ذخایر نفت و گاز زود است، اما نشانهها امیدوار کننده است و این پروژه میتواند به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه سومالی کمک کند.
او همچنین با اشاره به همکاریهای آموزشی و انتقال دانش فنی میان دو کشور گفت هدف این است که در آینده متخصصان سومالیایی بتوانند این فعالیتها را بهطور مستقل انجام دهند.
وزیر نفت سومالی با تاکید بر روابط «برادرانه» میان آنکارا و موگادیشو، خاطرنشان کرد ترکیه از زمان بحران انسانی سال 2011 در کنار سومالی بوده و همکاری دو کشور اکنون از حوزه امنیت و آموزش نظامی به انرژی و معدن نیز گسترش یافته است.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه همکاریهای معدنی با ترکیه خبر داد و گفت دو طرف در حال بررسی توافقهای جدید در حوزه اکتشاف منابع معدنی هستند.
بر اساس توافق انرژی میان دو کشور، کشتی تحقیقاتی «اوروچ رئیس» پس از انجام مطالعات لرزهنگاری در آبهای سومالی، دادههایی از ظرفیت بالای انرژی در منطقه شناسایی کرده و عملیات حفاری عمیق نیز از ماه آوریل آغاز شده است.