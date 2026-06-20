سوئیس: به تسهیل مذاکرات فنی ایران و آمریکا ادامه می‌دهیم وزارت امور خارجه سوئیس از ادامه تلاش‌ها برای فراهم کردن مقدمات مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا خبر داد.

بورگن‌اشتاک/خبرگزاری آنادولو

وزارت امور خارجه سوئیس با انتشار اطلاعیه ای، اعلام کرد که تلاش‌های این کشور برای فراهم کردن مقدمات لازم برای مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا ادامه دارد.

براساس بیانیه این وزارتخانه، دیپلمات‌هایی از چند کشور در بورگن‌اشتاک، واقع در کانتون نیدوالدن، حضور دارند و تلاش‌ها برای آغاز گفت‌وگوها را پیگیری می‌کنند. مقام‌های سوئیسی به دلیل محرمانه‌بودن مذاکرات، از ارائه اطلاعات بیشتر درباره شرکت‌کنندگان و محتوای رایزنی‌ها خودداری کردند.

پیش‌تر قرار بود نخستین دور مذاکرات فنی ایران و آمریکا در بورگن‌اشتاک برگزار شود، اما این نشست پس از تعویق سفر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا به سوئیس، لغو شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز اعلام کرد مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده به زمان دیگری موکول شده است.

ایگناسیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس، همچنین درباره توافق ایران و آمریکا و تحولات منطقه‌ای با محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، گفت‌وگو کرده است.

ایران و آمریکا در چارچوب مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان، بر سر توافقی 14 ماده‌ای برای توقف جنگ و حل اختلافات از طریق گفت‌وگو به تفاهم رسیده‌اند. «توافق اسلام‌آباد» شامل پایان جنگ در جبهه‌های مختلف، از جمله لبنان، بازگشایی تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی ایران است.