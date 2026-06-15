سوئد با پیروزی پرگل مقابل تونس جام جهانی 2026 را آغاز کرد

15 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئن 2026
دالاس/خبرگزاری آنادولو
تیم ملی فوتبال سوئد در دیداری از گروه F جام جهانی 2026 موفق شد با نتیجه 5 بر 1 تونس را شکست دهد و رقابتهای خود را با یک پیروزی قاطع آغاز کند.
سوئدیها در این مسابقه عملکردی هجومی و برتر از خود به نمایش گذاشتند و با به ثمر رساندن 5 گل، یکی از پرگلترین نتایج مرحله گروهی را رقم زدند.
با این نتیجه، سوئد 3 امتیازی شد و گام نخست را در مسیر صعود به مرحله حذفی با موفقیت برداشت، در حالی که تونس نخستین شکست خود در این دوره از رقابتها را تجربه کرد.