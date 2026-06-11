سه ملوان هندی در حمله آمریکا به یک نفتکش در عمان کشته شدند

Ahmet Furkan Mercan
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
سارباناندا سونووال، وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراههای هند، اعلام کرد سه ملوان هندی که پس از حمله آمریکا به نفتکش "MT Settebello" با پرچم پالائو در سواحل عمان مفقود شده بودند، جان باختهاند.
به گفته او، این نفتکش 24 خدمه داشت که همگی شهروندان هندی بودند.
سونووال با ابراز تاسف عمیق از "حادثه غم انگیز" گفت: این یک ضایعه بزرگ برای خانواده دریایی ما است. دولت (نارندرا) مودی در این زمان سخت در کنار خانوادههای داغدار ایستاده است.
به گزارش روزنامه «تایمز آو ایندیا»، نیروی دریایی عمان با هماهنگی سفارت هند در مسقط، خدمه 21 نفره باقی مانده در نفتکش را نجات دادند.