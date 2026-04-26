26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد در پی محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، 37 کشتی به مسیر خود بازگردانده شدهاند.
در این بیانیه آمده است: یکی از کشتیهای تجاری که در فهرست 19 کشتی «ناوگان سایه» قرار دارد و به دلیل انتقال نفت و گاز ایران تحت تحریم وزارت خزانهداری آمریکا است، در دریای عمان توقیف شده است.
بر اساس این بیانیه، این کشتی با دستور نیروهای نظامی آمریکا به سمت ایران بازگردانده شده و از آغاز محاصره تاکنون 37 کشتی به مسیر قبلی خود بازگشتهاند.
همچنین گزارش شد که ترامپ پس از شکست روند مذاکرات با ایران در پاکستان اعلام کرده که روند اعمال محاصره در تنگه هرمز آغاز خواهد شد.
سنتکام نیز پیشتر اعلام کرده بود که در عملیات محاصره بنادر ایران بیش از 10 هزار نیرو به همراه دهها کشتی جنگی و هواپیمای نظامی مشارکت دارند.