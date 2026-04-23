سنتکام: 31 کشتی به دلیل محاصره دریایی ایران تغییر مسیر دادند فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در پی اجرای محاصره بنادر ایران، ده‌ها کشتی و نفتکش از مسیر خود بازگشته یا تغییر جهت داده‌اند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرد که در چارچوب محاصره دریایی اعمال‌شده علیه بنادر ایران، 31 کشتی مسیر خود را تغییر داده یا به بنادر ایران بازگشته‌اند.

در بیانیه سنتکام همچنین تاکید شده که "بیشتر این کشتی‌ها" به دستورهای ارتش آمریکا عمل کرده‌اند و بخش عمده کشتی‌های بازگشته را نفتکش‌ها تشکیل می‌دادند.

سنتکام پیش‌تر نیز در بیانیه‌ای در تاریخ 20 آوریل اعلام کرده بود که از زمان آغاز اجرای محاصره علیه کشتی‌های ورودی و خروجی از بنادر و مناطق ساحلی ایران در 13 آوریل، نیروهای آمریکایی به 27 کشتی دستور تغییر مسیر یا بازگشت به یکی از بنادر ایران را صادر کرده‌اند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از شکست روند مذاکرات با ایران در پاکستان اعلام کرده بود که روند اعمال محاصره بر تنگه هرمز آغاز خواهد شد.