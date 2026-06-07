سنتکام: 2 پهپاد ایرانی را بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردیم

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که ارتش این کشور 2 فروند پهپاد ایرانی را که به گفته واشنگتن تهدیدی برای تردد دریایی در تنگه هرمز بودند، سرنگون کرده است.

بر این اساس، نیروهای آمریکایی 2 پهپاد «تهاجمی یک‌طرفه» متعلق به ایران را بر فراز تنگه هرمز هدف قرار داده و ساقط کرده‌اند.

سنتکام مدعی شد این پهپادها تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز محسوب می‌شدند و تاکید کرد که ارتش آمریکا در برابر آنچه «اقدامات تهاجمی ایران» خوانده شده، همچنان در حالت آماده‌باش خواهد بود.