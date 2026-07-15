سنتکام: موج حملات علیه ایران که هفت ساعت به طول انجامید، به پایان رسید فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا از پایان آخرین حمله هوایی هفت ساعته علیه ایران خبر داد.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) از طریق حساب کاربری شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس از پایان آخرین حمله هوایی هفت ساعته خود علیه ایران خبر داد.

در این بیانیه آمده است که حمله هوایی علیه ایران ساعت 22:00 به وقت شرق ایالات متحده به پایان رسید و ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و در امتداد ساحل ایران هدف قرار گرفت.

سنتکام اشاره کرد که هواپیماهای جنگی، پهپادها و کشتی‌های آمریکایی به مدت هفت ساعت سایت‌های موشکی و پهپادی، قابلیت‌های دریایی و سیستم‌های دفاع ساحلی ایران را هدف قرار دادند.

در این بیانیه همچنین آمده است که این حملات «برای تضعیف بیشتر توانایی ایران در ایجاد تهدید برای کشتی‌های تجاری و خدمه غیرنظامی انجام شده است».