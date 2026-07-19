سنتکام: مواضع نظامی ایران را هدف قرار دادیم

19 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا «سنتکام» طی بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که عملیات هوایی جدید این کشور علیه اهداف نظامی ایران که به گفته واشنگتن در واکنش به کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در اردن آغاز شده بود، به پایان رسیده است.
سنتکام در این بیانیه اعلام کرد در هشتمین شب عملیات، تاسیسات نظامی نظارت ساحلی، سامانههای پدافند هوایی، تاسیسات نیروی دریایی و انبارهای موشک و پهپاد ایران هدف حمله قرار گرفتند و این مرحله از عملیات به پایان رسیده است.
در این بیانیه تاکید شد که تلاشها برای تضعیف توان نظامی ایران ادامه خواهد یافت و سپاه پاسداران نیز در ارتباط با حملاتی که به کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در اردن منجر شد، هدف قرار گرفته است.
سنتکام همچنین اعلام کرد حدود 50هزار نیروی نظامی آمریکایی در منطقه خاورمیانه مستقر هستند.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که در 17 جولای، هنگام مقابله نیروهای آمریکا و متحدانش با حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران در اردن، 2 نظامی آمریکایی کشته شدند.
بر اساس بیانیه، یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود است، 4 نظامی که برای درمان به بیمارستانهای اردن منتقل شده بودند، مرخص شدهاند و سایر نیروهای مجروح نیز پس از انجام معاینات پزشکی به محل خدمت خود بازگشتهاند.
ارتش آمریکا پس از آن اعلام کرده بود که در پاسخ به این حملات، دور جدیدی از حملات هوایی علیه ایران را آغاز کرده است.