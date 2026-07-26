سنتکام: مسیر 12 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی علیه ایران تغییر داده شد

26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی «ایکس»، با اعلام اینکه «محاصره دریایی آمریکا علیه ایران ادامه دارد»، تصریح کرد که تا تاریخ 25 ژوئیه، مسیر حرکت 12 کشتی تجاری که «در تلاش برای عبور از محاصره» بودهاند، تغییر داده شده، 2 کشتی که «از دستورات تبعیت نکردهاند» از چرخه فعالیت خارج شدهاند و برای «تضمین اجرای کامل مقررات» نیز به 2 کشتی یورش برده شده است.
در این بیانیه آمده است که نیروهای آمریکایی برای «راستیآزمایی» وارد نفتکش «M/T Charminar» با پرچم کومور شدند و پس از انجام بررسیها، این کشتی به مسیر خود ادامه داد.
سنتکام همچنین مدعی شد نفتکش «M/T Lavine» با پرچم موزامبیک «به هشدارها توجه نکرده و تلاش کرده است محاصره را نقض کند» و به همین دلیل از ادامه فعالیت آن جلوگیری شده است.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا همچنین ویدئویی از لحظه ورود نیروهای این کشور به یکی از کشتیها در جریان این عملیات منتشر کرد.