سنتکام: مراکز دیدبانی و رادارهای ساحلی ایران را هدف قرار دادیم

Ekrem Biçeroğlu
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیهای، اعلام کرد که "در پی حملات ایران به تنگه هرمز و کشورهای حاشیه خلیج"، مواضع رادارهای نظارت ساحلی ایران در منطقه سیریک و جزیره قشم را هدف قرار داده است.
در این بیانیه تاکید شده است که نیروهای آمریکایی چندین موشک بالستیک و پهپاد که از سوی ایران به سمت تنگه هرمز و کشورهای خلیج شلیک شده بودند را رهگیری کردهاند.
در بیانیه فوق همچنین آمده است که چهار پهپاد ایرانی که به سمت تنگه هرمز حرکت میکردند سرنگون شدهاند، این پهپادها "تهدیدی مستقیم و فوری" برای تردد دریایی در منطقه محسوب میشدند.
سنتکام همچنین مدعی شد که ایران هفت موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین شلیک کرده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از حملات بیشتر علیه کشتیرانی منطقه، ایستگاههای راداری نظارت ساحلی در سیریک و جزیره قشم را هدف قرار دادهاند.
در ارزیابی اولیه سنتکام آمده است که از هفت موشک شلیکشده، شش موشک رهگیری شده و یک موشک نیز به هدف خود نرسیده است. همچنین تأکید شده که هیچیک از نیروهای آمریکایی در این حملات کشته یا زخمی نشدهاند.
سنتکام ادعای ایران مبنی بر وارد شدن خسارت به مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را رد کرده، آن را نادرست خواند و تأکید کرد که نیروهای آمریکایی در چارچوب "دفاع مشروع" به اتخاذ تدابیر لازم در برابر حملات منتسب به ایران ادامه خواهند داد.
پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که پس از حمله ارتش آمریکا به سیریک و جزیره قشم، پایگاههای آمریکا در منطقه را با موشک هدف قرار داده است.
ارتش کویت نیز در بیانیهای اعلام کرد که سامانههای پدافند هوایی این کشور در پی حملات موشکی و پهپادی فعال شدهاند. همچنین وزارت کشور بحرین اعلام کرد که پس از شنیده شدن صدای انفجارها در کویت، آژیرهای هشدار در بحرین نیز به صدا درآمده است.