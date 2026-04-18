سنتکام: محاصره دریایی ایران ادامه دارد

18 آوریل 2026•بهروزرسانی: 18 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که محاصره دریایی علیه کشتیهای مرتبط با بنادر ایران همچنان ادامه دارد.
سنتکام در پیامی در شبکههای اجتماعی، با انتشار تصویری از ناو «یواساس کانبرا» که در دریای عمان در حال گشتزنی است، نوشت: از زمان آغاز محاصره تاکنون 23 کشتی بر اساس دستورالعملهای آمریکا مجبور به بازگشت شدهاند.
در این پیام آمده است: نیروهای آمریکایی در حال اجرای محاصره دریایی علیه کشتیهایی هستند که به بنادر و سواحل ایران وارد یا از آن خارج میشوند.
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز گذشته اعلام کرده بود تردد در تنگه هرمز دوباره برقرار شده است.
در مقابل، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیای نیروهای مسلح ایران امروز با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد کخ به دلیل ادامه محاصره دریایی از سوی آمریکا، وضعیت کنترل تنگه هرمز به شرایط پیشین بازگشته است.