سنتکام: در حملات هوایی به ایران حدود 90 نقطه نظامی را هدف قرار دادیم

Can Hasasu
09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) جزئیات اهداف مورد حمله در عملیات هوایی 7 و 8 ژوئیه علیه ایران را منتشر کرد.
بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی در حملات 8 ژوئیه حدود 90 هدف نظامی متعلق به ایران را هدف قرار دادند.
در این حملات، سامانههای پدافند هوایی، تجهیزات پایش و مراقبت ساحلی، تأسیسات ذخیرهسازی موشک و پهپاد، تجهیزات وابسته به نیروی دریایی و همچنین زیرساختهای لجستیکی نظامی در امتداد سواحل جنوبی ایران مورد حمله قرار گرفتهاند.
سنتکام همچنین اعلام کرد که این عملیات در ادامه حملات انجام شده در شب پیش از آن صورت گرفته است.