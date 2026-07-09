سنتکام: در حملات هوایی به ایران حدود 90 نقطه نظامی را هدف قرار دادیم فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که در حملات هوایی 7 و 8 ژوئیه به ایران، حدود 90 هدف نظامی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، تأسیسات ذخیره موشک و پهپاد و زیرساخت‌های لجستیکی نظامی هدف قرار گرفته است.