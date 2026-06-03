سنتکام: حمله پهپادی ایران به نیروهای آمریکایی در کویت ناکام ماند

03 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حمله پهپادی ایران علیه نیروهای آمریکایی در کویت «ناموفق بوده است».
سنتکام در این بیانیه اعلام کرد: موج جدیدی از حملات پهپادی ایران که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار داده بود، با شکست مواجه شده است.
در این بیانیه آمده است که سامانههای پدافند هوایی آمریکا موفق شدهاند چندین پهپاد را سرنگون کنند و در این حملات هیچ آسیبی به نیروهای آمریکایی یا تجهیزات آنها وارد نشده است.
سنتکام همچنین در بیانیهای جداگانه ادعاهای مطرحشده از سوی سپاه پاسداران ایران درباره هدف قرار گرفتن مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و یک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را رد کرده و آن را «نادرست» خواند.
پیشتر سپاه پاسداران ایران اعلام کرده بود که در واکنش به حمله آمریکا به جزیره قشم، پایگاههای آمریکایی در کویت و همچنین مقر ناوگان پنجم در بحرین را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.