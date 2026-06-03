فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد موج جدید حمله پهپادی منتسب به ایران که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار داده بود، با شکست مواجه شده و هیچ خسارتی به نیروهای آمریکایی وارد نشده است.

سنتکام: حمله پهپادی ایران به نیروهای آمریکایی در کویت ناکام ماند فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد موج جدید حمله پهپادی منتسب به ایران که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار داده بود، با شکست مواجه شده و هیچ خسارتی به نیروهای آمریکایی وارد نشده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که حمله پهپادی ایران علیه نیروهای آمریکایی در کویت «ناموفق بوده است».

سنتکام در این بیانیه‌ اعلام کرد: موج جدیدی از حملات پهپادی ایران که نیروهای آمریکایی در کویت را هدف قرار داده بود، با شکست مواجه شده است.

در این بیانیه آمده است که سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا موفق شده‌اند چندین پهپاد را سرنگون کنند و در این حملات هیچ آسیبی به نیروهای آمریکایی یا تجهیزات آن‌ها وارد نشده است.

سنتکام همچنین در بیانیه‌ای جداگانه ادعاهای مطرح‌شده از سوی سپاه پاسداران ایران درباره هدف قرار گرفتن مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و یک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را رد کرده و آن را «نادرست» خواند.

پیش‌تر سپاه پاسداران ایران اعلام کرده بود که در واکنش به حمله آمریکا به جزیره قشم، پایگاه‌های آمریکایی در کویت و همچنین مقر ناوگان پنجم در بحرین را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.