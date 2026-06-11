فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد حملات تکمیلی که به دستور رئیس‌جمهور ترامپ از 10 ژوئن علیه اهدافی در ایران آغاز شده بود، به پایان رسیده است.

سنتکام: حملات تکمیلی آمریکا به اهدافی در ایران پایان یافت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد حملات تکمیلی که به دستور رئیس‌جمهور ترامپ از 10 ژوئن علیه اهدافی در ایران آغاز شده بود، به پایان رسیده است.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که حملات تکمیلی «دفاع مشروع» که به دستور رئیس‌جمهور ایالات متحده در 10 ژوئن علیه اهداف مختلفی در ایران آغاز شده بود، به پایان رسیده است.

در بیانیه سنتکام آمده است: «در چارچوب این عملیات، توانمندی‌های نظارتی و شناسایی نظامی، سامانه‌های ارتباطی و تأسیسات پدافند هوایی در نقاط مختلف ایران هدف قرار گرفته‌اند».

این فرماندهی در ادامه اضافه کرد:‌ «یگان‌هایی از تفنگداران دریایی، نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا با استفاده از مهمات دقیق، اهدافی را که از دید واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری بین‌المللی در منطقه محسوب می‌شدند، مورد حمله قرار داده‌اند».

سنتکام در این بیانیه خاطرنشان کرد که این حملات در پاسخ به «اقدامات خصمانه و مداوم ایران» انجام گرفته است.

در پایان نیز تاکید شد که نیروهای آمریکایی همچنان «در حالت آماده‌باش کامل، دارای توان رزمی بالا و آماده اقدام» هستند.