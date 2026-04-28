سنتکام: به دلیل محاصره بنادر ایران از عبور یک نفتکش جلوگیری کردیم

Nuri Aydın
28 آوریل 2026•بهروزرسانی: 28 آوریل 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که به دلیل محاصره بنادر ایران توسط آمریکا، از عبور یک تانکر نفت خام جلوگیری کرده است.
سنتکام از طریق حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، گزارش داد که کشتی حامل نفت خام M/T Stream توسط ناوشکن موشکانداز USS Rafael Peralta از رسیدن به بندری در ایران منع شده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده در تاریخ 26 آوریل اعلام کرد که 37 کشتی به دلیل محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده بازگردانده شدهاند.