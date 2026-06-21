21 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و رفتوآمد کشتیهای تجاری در این آبراه همچنان ادامه دارد.
تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام در گفتوگو با پایگاه خبری «آکسیوس» درباره وضعیت تنگه هرمز اظهار داشت: «ایران تنگه هرمز را کنترل نمیکند».
وی افزود: نیروهای آمریکایی تحولات را زیر نظر دارند تا اطمینان حاصل شود وضعیت کنونی ادامه پیدا کند.
هاوکینز همچنین تاکید کرد که عبور و مرور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز بدون وقفه در جریان است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، به عنوان نهاد مسئول هدایت عملیات نیروهای مسلح ایران، اعلام کرده بود در صورت عمل نکردن آمریکا به تعهدات خود در تفاهمنامه و ادامه حملات اسرائیل به لبنان، تنگه هرمز به روی تردد کشتیها بسته خواهد شد.