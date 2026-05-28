سنتکام: ایران با موشک بالستیک کویت را هدف قرار داد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که ایران یک موشک بالستیک به سمت کویت شلیک کرده که توسط ارتش این کشور رهگیری و منهدم شده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد ایران با یک موشک بالستیک کویت را هدف قرار داده و این موشک توسط ارتش کویت رهگیری و منهدم شد.

سنتکام در ادامه تصریح کرد: «در 27 مه ساعت 22:17 به وقت شرق آمریکا، ایران یک موشک بالستیک به سمت کویت شلیک کرد که توسط نیروهای کویتی با موفقیت رهگیری شد».

بر این اساس، این حمله به‌عنوان «نقض آتش‌بس» توصیف و اعلام شد که این اقدام چند ساعت پس از پرتاب 5 فروند پهپاد انتحاری (کامیکازه) از سوی ایران رخ داده است.

سنتکام افزود که نیروهای آمریکایی این پهپادها را در منطقه رهگیری و منهدم کرده‌اند.

گفتنی است، صدا و سیما از شنیده شدن صدای 3 انفجار در ساعات بامداد امروز در شرق بندرعباس خبر داده بود.

ارتش آمریکا نیز اعلام کرد که با هدف مقابله با تهدید علیه نیروهای آمریکایی و کشتیرانی تجاری، به یک هدف نظامی در جنوب ایران حمله هوایی انجام داده است.

در این راستا، سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله بندرعباس، یک پایگاه هوایی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.