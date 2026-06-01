سنتکام از حمله به مراکز راداری و پهپادی در قشم و گورک ایران خبر داد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی، مراکز رادار و فرماندهی پهپادی در جزیره قشم و منطقه گورک را هدف قرار داده و چند سامانه و مرکز کنترل زمینی را از کار انداخته است.