سنتکام از حمله به مراکز راداری و پهپادی در قشم و گورک ایران خبر داد

01 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که مراکز فرماندهی رادار و پهپادی در جزیره قشم و منطقه گورک در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داده است.
در این بیانیه اشاره شده که این حملات در پاسخ به سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-1 آمریکایی توسط ایران هنگام پرواز بر فراز آبهای بینالمللی انجام شده است.
همچنین در این بیانیه آمده است: «جنگندههای آمریکایی به سرعت واکنش نشان داده و سامانههای پدافند هوایی ایران، یک مرکز کنترل زمینی و 2 پهپاد را که تهدیدی برای عبور کشتیها در آبهای منطقهای محسوب میشدند، از کار انداختند».
سنتکام اعلام کرده است که در این حملات هیچگونه تلفات جانی در میان نیروهای آمریکایی گزارش نشده است.