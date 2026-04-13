سنتکام از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد از امروز محاصره دریایی علیه کشتی‌های ورودی و خروجی بنادر ایران را به‌صورت «بی‌طرفانه» آغاز می‌کند.

واشنگتن/خبرگزاری آنادولو

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از امروز ۱۳ آوریل، محاصره دریایی علیه تمامی کشتی‌های ورودی و خروجی از بنادر ایران را آغاز می‌کند.

در این بیانیه آمده است که این اقدام از ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه (۱۰:۰۰ به وقت شرق آمریکا) و به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اجرا خواهد شد.

بر اساس این بیانیه، محاصره دریایی شامل تمامی کشتی‌های متعلق به کشورهای مختلف است که وارد بنادر و مناطق ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان می‌شوند یا از آن خارج می‌گردند و این اقدام به‌صورت «بی‌طرفانه» اعمال خواهد شد.

در عین حال تاکید شد که کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور کرده و به بنادر غیرایرانی رفت‌وآمد دارند، مشمول این محدودیت نخواهند بود.