سنتکام از آغاز محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد

Hakan Çopur
13 آوریل 2026•بهروزرسانی: 13 آوریل 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد از امروز ۱۳ آوریل، محاصره دریایی علیه تمامی کشتیهای ورودی و خروجی از بنادر ایران را آغاز میکند.
در این بیانیه آمده است که این اقدام از ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه (۱۰:۰۰ به وقت شرق آمریکا) و به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اجرا خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، محاصره دریایی شامل تمامی کشتیهای متعلق به کشورهای مختلف است که وارد بنادر و مناطق ساحلی ایران در خلیج فارس و دریای عمان میشوند یا از آن خارج میگردند و این اقدام بهصورت «بیطرفانه» اعمال خواهد شد.
در عین حال تاکید شد که کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور کرده و به بنادر غیرایرانی رفتوآمد دارند، مشمول این محدودیت نخواهند بود.