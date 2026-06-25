سنای آمریکا طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را رد کرد

Aynur Şeyma Asan
25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
سنای آمریکا پس از واکنش دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور به مصوبه مربوط به اختیارات جنگی، طرح دیگری را که خواستار محدود شدن استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره بود، رد کرد.
روزنامه واشنگتنپست گزارش داد که تیم کین، سناتور دموکرات طرحی را به سنا ارائه کرده بود که بر اساس آن، در صورت نبود مجوز کنگره، دولت آمریکا موظف میشد نیروهای نظامی بهکارگرفتهشده علیه ایران را خارج کند.
این طرح با 47 رای موافق در برابر 50 رای مخالف به تصویب نرسید.
بر اساس این گزارش، پس از انتقاد ترامپ از مصوبه 23 ژوئن درباره اختیارات جنگی، برخی جمهوریخواهان از جمله راند پال نیز به دلیل ادامه روند مذاکرات با ایران، به رد این طرح رای دادند.