سناتورهای آمریکایی رفتار اسرائیل با فعالان ناوگان «صمود» را محکوم کردند

Yasin Yorgancı
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
جف مرکلی و کریس ون هولن، سناتورهای آمریکایی، با انتشار پیامهایی در شبکه اجتماعی ایکس، به تصاویر منتشر شده از سوی ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، واکنش نشان دادند.
مرکلی رفتار بنگویر با بازداشتشدگان را «نفرتانگیز و غیر انسانی» خواند و گفت تصاویر مربوط به ویرانی غزه و خانوادههای درمانده نشان میدهد چرا بسیاری از مردم خواستار اقدام فوری هستند.
ون هولن نیز با اشاره به اینکه بنگویر با وجود حضور دوربینها چنین رفتاری با فعالان داشته، تاکید کرد که این مسئله نشان میدهد وضعیت فلسطینیان پشت درهای بسته چگونه میتواند باشد.