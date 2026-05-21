سناتورهای آمریکایی رفتار اسرائیل با فعالان ناوگان «صمود» را محکوم کردند دو سناتور آمریکایی در واکنش به انتشار تصاویر بدرفتاری اسرائیل با فعالان ناوگان جهانی «صمود»، رفتار ایتامار بن‌گویر و نظامیان این کشور را «غیر انسانی» و «نفرت‌انگیز» توصیف کردند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو



جف مرکلی و کریس ون هولن، سناتورهای آمریکایی، با انتشار پیام‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس، به تصاویر منتشر شده از سوی ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، واکنش نشان دادند.

مرکلی رفتار بن‌گویر با بازداشت‌شدگان را «نفرت‌انگیز و غیر انسانی» خواند و گفت تصاویر مربوط به ویرانی غزه و خانواده‌های درمانده نشان می‌دهد چرا بسیاری از مردم خواستار اقدام فوری هستند.

ون هولن نیز با اشاره به اینکه بن‌گویر با وجود حضور دوربین‌ها چنین رفتاری با فعالان داشته، تاکید کرد که این مسئله نشان می‌دهد وضعیت فلسطینیان پشت درهای بسته چگونه می‌تواند باشد.