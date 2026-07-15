سناتورهای آمریکایی خواستار انتشار نتایج تحقیقات در مورد حمله به دبستان در ایران شدند

Bekir Aydoğan
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
گروهی از سناتورهای دموکرات در ایالات متحده آمریکا از وزارت دفاع این کشور خواستهاند که فوراً نتایج تحقیقات خود در مورد حمله به یک دبستان در استان هرمزگان ایران که منجر به کشته شدن 175 نفر، عمدتاً کودک، شد را منتشر کند.
25 سناتور دموکرات، از جمله جک رید، کریستن گیلیبرند و آنجلا آلسوبروکس، نامهای به پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده و برد کوپر، فرمانده سنتکام، در مورد تحقیقات پنتاگون در مورد این حمله ارسال کردند.
در این نامه اشاره شده است: «بیش از چهار ماه از حمله گذشته است و با وجود ارائه تحقیقات در ماه آوریل، کنگره و مردم آمریکا هنوز گزارش تحقیقات وزارتخانه و یافتههای آن را ندیدهاند. وزارتخانه باید فوراً نسخه کامل و بدون سانسور تحقیقات را در اختیار کنگره قرار دهد و طرحی مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین فاجعهای ارائه شود».
در این نامه تأکید شده است: «ارتش ایالات متحده از نظر قانونی و اخلاقی موظف است اقدامات احتیاطی را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان انجام دهد. وقتی حملهای از سوی ایالات متحده منجر به کشته شدن غیرنظامیان میشود، وزارت دفاع به کنگره، مردم آمریکا و خانوادههای قربانیان، توضیح روشنی از آنچه اتفاق افتاده و برنامهای معتبر برای جلوگیری از شکستها در آینده بدهکار است».
تلویزیون دولتی ایران در 28 فوریه اعلام کرد که ایالات متحده و اسرائیل به دبستان دخترانه شجره الطیبه در میناب، استان هرمزگان، حمله کردهاند. این حمله منجر به کشته شدن 175 نفر، عمدتاً کودک، شد.