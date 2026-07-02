Firdevs Bulut Kartal, Halil Silahşör
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
سلجوق بایراکتار، رئیس هیئت مدیره شرکت فناوری بایکار ترکیه، در جریان میزبانی از هیئتهای مجمع پارلمانی ناتو و مجلس ملی کبیر ترکیه در مرکز فناوری ملی اوزدمیر بایراکتار، جدیدترین دستاوردهای دفاعی این شرکت و قابلیتهای پهپاد جنگی «قزلآلما» را تشریح کرد.
بایراکتار با اشاره به وجود حدود 15 هزار جنگنده سرنشیندار در جهان تصریح کرد: «جنگندههای بدون سرنشین به مرور زمان و احتمالا ظرف 30 سال آینده جایگزین تمامی این هواپیماها خواهند شد و این امر یک انقلاب بزرگ در هوانوردی نظامی خواهد بود.»
وی عملکرد قزلآلما را به دستگاهی تشبیه کرد که 20 سال پیش گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج را شکست داد.
بایراکتار افزود: «کاسپاروف شاید برای رسیدن به آن سطح 40 سال تلاش کرده بود، اما یک ماشین او را شکست داد. در قزلآلما انسانی حضور ندارد؛ این پرنده تمام کارهای یک جنگنده سرنشیندار و حتی بیشتر از آن را انجام میدهد، زیرا فاکتور انسانی که پرهزینهترین بخش است را ندارد. آموزش یک خلبان جنگی شاید 10 سال زمان ببرد، اما در اینجا نیازی به زمان آموزش نیست.»
رئیس هیئت مدیره بایکار در پاسخ به سوالی درباره مقایسه این پهپاد با جنگندههای نسل جدید گفت: «این پرندهها را نباید با هواپیماهای نسل 1 تا 6 مقایسه کرد. آنها نسل 7 هم نیستند؛ بلکه یک گونه متفاوت و در واقع ربات هستند. 90 درصد پروازهای جتها صرف آموزش میشود؛ یعنی اگر 10 هواپیما داشته باشید، 9 فروند آن در طول عمر خود برای آموزش استفاده میشود و تنها 1 جنگنده برای نبرد باقی میماند. اما در این فناوری، ارتقای ظرفیت تنها با یک بهروزرسانی نرمافزاری در میکروثانیه انجام میشود.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دشواری پدافند در برابر پهپادهای انتحاری ارزانقیمت اشاره کرد و توضیح داد: «رهگیری همیشه پرهزینهتر است. در جنگهای اخیر گاهی 1000 پهپاد شلیک میشود که رهگیری همه آنها غیرممکن است و مرز اشباع وجود دارد.»
بایراکتار در پایان با انتقاد از ناکارآمدی نهادهای بینالمللی گفت: «اکنون در چند صد کیلومتری ما نسلکشی در جریان است و هیچ نهادی برای توقف آن وجود ندارد. قوانین عملا پایان یافتهاند و اگر بشریت به این روند ادامه دهد، همانند جنگ جهانی دوم، با ابزارهای ساخت خود دست به نابودی خویش خواهد زد».