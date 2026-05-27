سقوط هواپیمای An-2 در قزاقستان؛ خلبان جان باخت

27 مه 2026•بهروزرسانی: 27 مه 2026
آستانه/ خبرگزاری آنادولو
در پی سقوط یک فروند هواپیمای نوع An-2 در منطقه پاولودار قزاقستان، یکی از دو خلبان جان خود را از دست داد و دیگری زخمی نجات یافت.
در بیانیه وزارت حملونقل قزاقستان آمده است که این سانحه در نزدیکی روستای ژلزنکا در منطقه پاولودار این کشور رخ داده است.
در این بیانیه همچنین ذکر شد که این هواپیما متعلق به اتحادیه اپراتورهای هوانوردی سبک و فوقسبک (ELISA) بوده و در چارچوب فعالیتهای هوانوردی کشاورزی پرواز انجام میداده است.
بر اساس بررسیهای اولیه، اعلام شده که هواپیما با خطوط انتقال برق برخورد کرده است.
در این سانحه، یکی از دو خدمه پرواز جان باخته و خلبان دیگر توسط تیمهای اداره وضعیتهای اضطراری از میان لاشه هواپیما نجات داده شده و وضعیت هوشیاری داشته است.