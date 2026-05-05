سقوط دولت رومانی با رای عدم اعتماد پارلمان

05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
دولت رومانی به نخست وزیری ایلیه بولوژان در پی تصویب طرح رای عدم اعتماد که از سوی حزب سوسیالدموکرات (PSD) و ائتلاف راست افراطی اتحاد رومانیاییها (AUR) ارائه شده بود، با رای اکثریت پارلمان این کشور سقوط کرد.
در رایگیری انجامشده در پارلمان رومانی، از مجموع 402 نماینده حاضر، 281 نفر به این طرح رای مثبت دادند. این طرح که از سوی بزرگترین حزب کشور یعنی حزب سوسیالدموکرات، به همراه حزب اتحاد رومانیاییها و حزب «اولویت رومانی» به پارلمان ارائه شده بود، با اکثریت آرا به تصویب رسید و در نتیجه، دولت بولوژان سقوط کرد.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، بولوژان هنگام برگزاری رایگیری، صحن پارلمان را ترک کرده بود. در همین حال، نیکوشور دان رئیسجمهور رومانی پیش از رایگیری تاکید کرد که کشورش صرفنظر از نتیجه این رایگیری، جهتگیری «غربگرایانه» خود را حفظ خواهد کرد.
دولت بولوژان در ژوئن 2025 با کسب رای اعتماد از پارلمان روی کار آمده بود. حزب سوسیالدموکرات در تاریخ 20 آوریل اعلام کرده بود که حمایت سیاسی خود از نخستوزیر را پس میگیرد و در 23 آوریل نیز 7 وزیر وابسته به این حزب از کابینه استعفا دادند. پس از این تحولات، حزب اتحاد رومانیاییها نیز مخالفت خود را با دولت اعلام کرده و همراه با حزب سوسیالدموکرات اقدام به تهیه طرح عدم اعتماد کرده بود.