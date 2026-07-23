سقوط جنگنده روسی در مسکو؛ خلبان نجات یافت

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع روسیه با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که یک فروند جنگنده ارتش این کشور هنگام پرواز آموزشی در منطقه مسکو سقوط کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، خلبان با استفاده از سامانه خروج اضطراری از هواپیما خارج شده و خطری جان او را تهدید نمی‌کند.

این جنگنده در منطقه‌ای خالی از سکنه سقوط کرده و این حادثه هیچ‌گونه خسارتی در سطح زمین بر جای نگذاشت. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که هواپیما بدون مهمات پرواز می‌کرد و نقص فنی علت اولیه سانحه عنوان شده است.

در این اطلاعیه، اشاره‌ای به مدل جنگنده نشده است.