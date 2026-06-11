سقوط بالگرد نظامی در جامو کشمیر پاکستان 22 کشته به جا گذاشت

Damla Delialioğlu
11 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
منابع پاکستانی اعلام کردند که در جریان عملیات جستوجو و نجات پس از سقوط یک فروند بالگرد نظامی ارتش در نزدیکی شهر مظفرآباد، پیکر تمامی 22 سرنشین این بالگرد پیدا شده است.
بر اساس این گزارش، این بالگرد از نوع «می-17» روز گذشته اندکی پس از برخاستن به دلیل نقص فنی در منطقه جامو کشمیر پاکستان سقوط کرد.
منابع آگاه در گفتوگو با خبرنگار آنادولو اعلام کردند که در این سانحه یک سرهنگ، دو سرگرد و 19 نظامی دیگر جان باختهاند.
مقامات پاکستانی همچنین از ادامه تحقیقات درباره علت دقیق سانحه خبر داده و اعلام کردند برای جانباختگان این سانحه مراسم تشییع و خاکسپاری برگزار شده است.