سقوط بالگرد نظامی در جامو کشمیر پاکستان 22 کشته به جا گذاشت مقامات پاکستانی اعلام کردند که در پی سقوط یک بالگرد نظامی ارتش این کشور در نزدیکی شهر مظفرآباد در جامو کشمیر، تمامی 22 سرنشین آن جان باختند.