در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در منطقه دره اسماعیل‌خان پاکستان، بر اساس آمار اولیه 40 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند و مقام‌ها از آغاز تحقیقات درباره علت این حادثه خبر دادند.

سقوط اتوبوس مسافربری به دره در پاکستان؛ 40 نفر جان باختند در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در منطقه دره اسماعیل‌خان پاکستان، بر اساس آمار اولیه 40 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند و مقام‌ها از آغاز تحقیقات درباره علت این حادثه خبر دادند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در ایالت بلوچستان پاکستان، بر اساس آمار اولیه، 40 نفر جان خود را از دست دادند و 8 نفر نیز زخمی شدند.

به گزارش روزنامه «داون»، این اتوبوس پس از حرکت از منطقه شیرانی در ایالت بلوچستان، هنگام تردد در منطقه دره اسماعیل‌خان در ایالت خیبر پختونخوا از جاده منحرف شده و به دره سقوط کرد.

مقام‌های محلی اعلام کردند که بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه 40 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شده‌اند.

به گفته این مقام‌ها، تیم‌های امداد و نجات و نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شده‌اند و تحقیقات برای مشخص شدن علت وقوع این سانحه آغاز خواهد شد.