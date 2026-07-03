سقوط اتوبوس مسافربری به دره در پاکستان؛ 40 نفر جان باختند

Damla Delialioğlu
03 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره در ایالت بلوچستان پاکستان، بر اساس آمار اولیه، 40 نفر جان خود را از دست دادند و 8 نفر نیز زخمی شدند.
به گزارش روزنامه «داون»، این اتوبوس پس از حرکت از منطقه شیرانی در ایالت بلوچستان، هنگام تردد در منطقه دره اسماعیلخان در ایالت خیبر پختونخوا از جاده منحرف شده و به دره سقوط کرد.
مقامهای محلی اعلام کردند که بر اساس گزارشهای اولیه، در این حادثه 40 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدهاند.
به گفته این مقامها، تیمهای امداد و نجات و نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدهاند و تحقیقات برای مشخص شدن علت وقوع این سانحه آغاز خواهد شد.