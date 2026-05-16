سفیر ترکیه در مسکو: قازان‌فروم نتایج مثبتی برای روابط اقتصادی ترکیه و روسیه داشته است سفیر ترکیه در مسکو بر نتایج مثبت نمایشگاه قازان‌فروم بر روابط اقتصادی میان ترکیه و روسیه تاکید کرد.

قازان/خبرگزاری آنادولو

تانجو بیلگیچ، سفیر ترکیه در مسکو در گفتگو با خبرنگار آنادولو گفت که نمایشگاه «قازان‌فروم» در سال‌های اخیر نقش مهمی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ترکیه و روسیه ایفا کرده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

بیلگیچ با بیان اینکه روابط میان آنکارا و مسکو در بالاترین سطح قرار دارد، تصریح کرد: مبادلات تجاری ترکیه و روسیه ساختاری پویا دارد و هر سال ترکیب کالاهای صادراتی و زمینه‌های همکاری تغییر می‌کند.

سفیر ترکیه با بیان اینکه روسیه برای توسعه روابط خود با کشورهای مختلف، نشست‌های متعددی در مناطق گوناگون برگزار می‌کند، تاکید کرد: قازان‌فروم به‌طور ویژه بر گسترش همکاری میان روسیه و کشورهای اسلامی متمرکز است. ترکیه نیز همانند سال‌های گذشته با هیاتی گسترده در این نشست حضور یافته است.

بیلگیچ همچنین جمهوری تاتارستان را یکی از مهم‌ترین مناطق صنعتی و نفتی روسیه توصیف کرد و گفت: زمینه‌های فراوانی برای همکاری میان دو کشور وجود دارد؛ از جمله صنایع غذایی حلال، صدور گواهی‌های حلال و بانکداری مشارکتی. حجم سرمایه‌گذاری ترکیه در روسیه حدود 10 میلیارد دلار است که نزدیک به نیمی از آن در تاتارستان انجام شده است. با انتقال تدریجی مراکز تولید جهانی از غرب به شرق، روسیه از نظر مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل برای ترکیه اهمیت راهبردی بیشتری پیدا خواهد کرد.