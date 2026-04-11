Ahmet Dursun, Halil Silahşör
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلامآباد، با انتشار پیامی در پلتفرم «ایکس» ، به ارزیابی فرآیند مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا که با میانجیگری دولت پاکستان در حال برگزاری است، پرداخت.
وی خواستار احترام ایالات متحده به تلاشهای دیپلماتیکی شد که با هدف مهار جنگ آغاز شده توسط جبهه آمریکا-اسرائیل صورت میگیرد.
سفیر ایران در پیام خود تصریح کرد که اسلامآباد در حال حاضر میزبان ابتکارهای میانجیگرانه برای پایان دادن به «جنگ غیرقانونی علیه ملت ایران» است.
وی افزود: «این جنگ نه تنها جنایتی آشکار علیه ملت و تمدن ایران است، بلکه امنیت منطقه و کل جهان را نیز به خطر انداخته است.»
امیری مقدم با ابراز تردید نسبت به رویکرد طرف مقابل، خاطرنشان کرد: «هنوز مشخص نیست که آیا ایالات متحده به تلاشهای میانجیگرانه کشور میزبان (پاکستان) ارج خواهد نهاد یا خیر.»
حسن نیت بدون اعتماد این اظهارات در حالی مطرح میشود که «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس و سرپرست هیئت مذاکرهکننده ایران در اسلامآباد، پیشتر موضع رسمی تهران را در قبال این گفتگوها شفاف کرده بود.
قالیباف با اشاره به پیچیدگیهای تاریخی روابط دو کشور اظهار داشت: «ما با حسن نیت وارد مذاکره شدهایم، اما هیچ اعتمادی به طرف آمریکایی نداریم.»
در حال حاضر، مذاکرات در اسلامآباد تحت تدابیر شدید امنیتی و با حضور میانجیگران ارشد پاکستانی، ترکیهای و مصری ادامه دارد تا راهکاری برای تثبیت آتشبس موقت و تبدیل آن به یک توافق جامع پیدا شود.