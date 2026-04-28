سفر معاون وزیر دفاع ایران به قرقیزستان معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع ایران برای مشارکت در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد قرقیزستان شد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رضا طلایی‌نیک، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع ایران به همراه جمعی از معاونین این وزارتخانه برای شرکت در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای وارد قرقیزستان شد.

وی در بیشکک مورد استقبال فرمانده نیروهای پدافند هوایی نیروهای مسلح قرقیزستان قرار گرفت.

طلایی‌نیک طی سخنانی پیش از شروع نشست وزرای دفاع کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، در جلساتی جداگانه با وزرای دفاع قرقیزستان، روسیه، پاکستان و بلاروس ابراز داشت: آمریکا باید دست از خواسته‌های غیرقانونی خود بردارد. آمریکا دیگر در جایگاهی نیست که سیاست خود را به ملت‌های مستقل دیکته کند.

وی افزود: امروز همه دنیا آمریکا و اسرائیل را نماد تروریسم دولتی می‌دانند. امروز ایران، آماده اشتراک‌گذاری توانمندی‌های تسلیحاتی دفاعی با کشورهای مستقل به‌ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری‌ شانگهای است. آماده هستیم تجربیات در شکست آمریکا را در اختیار سایر اعضای سازمان قرار دهیم.