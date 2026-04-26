سفر مجدد عراقچی به اسلام‌آباد برای رایزنی‌های نهایی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پس از سفر کوتاه به عمان، برای دومین بار در 48 ساعت گذشته وارد پایتخت پاکستان شد.

اسلام‌آباد/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در ادامه تور دیپلماتیک خود در منطقه، پس از سفری یک روزه به مسقط، دقایقی پیش وارد پایگاه هوایی «نورخان» در اسلام‌آباد شد.



به گزارش رسانه‌های ایران، وی در بدو ورود مورد استقبال «سید محسن نقوی»، وزیر کشور پاکستان و «رضا امیری مقدم»، سفیر ایران قرار گرفت.

این دومین سفر عراقچی به پاکستان طی 48 ساعت اخیر است. وی پیش از این در جمعه شب وارد اسلام‌آباد شده و تا عصر شنبه با مقامات ارشد این کشور از جمله نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و فرمانده ارتش دیدار کرده بود. او سپس راهی مسقط شد و با سلطان و وزیر امور خارجه عمان گفتگو کرد.

گفته می‌شود این بازگشت مجدد به پاکستان با هدف نهایی کردن رایزنی‌های منطقه‌ای با طرف‌های پاکستانی در خصوص تحولات اخیر و انتقال نتایج گفتگوهای خود در مسقط صورت گرفته است.

