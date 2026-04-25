Emirhan Demir, Çiğdem Münibe Alyanak
25 آوریل 2026•بهروزرسانی: 25 آوریل 2026
چاناققلعه/خبرگزاری آنادولو
گروهی از شهروندان استرالیا و نیوزیلند برای شرکت در مراسم سنتی «نیایش سپیدهدم» در چارچوب آیینهای بزرگداشت 111مین سالگرد نبردهای زمینی چاناققلعه در منطقه خلیج آنزاک گردهم آمدند.
شرکتکنندگان که برای حضور در مراسم سالگرد نبردهای دریایی و زمینی چاناققلعه (گالیپولی) به شهر چاناققلعه سفر کرده اند، در ساعات شب از مرکز شهر راهی شبهجزیره تاریخی چاناققلعه شدند.
شرکتکنندگان همچنین در این مدت مستندهایی درباره نبردهای چناققلعه را از نمایشگرهای بزرگ نصبشده در محل مراسم تماشا کردند.
جنیفر اولور که از شهر آدلاید استرالیا برای شرکت در این مراسم آمده است، در گفتگو با خبرنگار آنادولو گفت: آمدن به اینجا چیزی است که بسیاری از استرالیاییها دوست دارند دستکم یکبار در زندگی تجربه کنند.
او با اشاره به حضور پدربزرگش در نبردهای شبهجزیره چاناققلعه، افزود:
ایستادن در همان مکانهایی که آنها ایستاده بودند و تجربه شرایطشان واقعا احساس ویژهای دارد.
کریستین گلس، شرکتکننده دیگری از شهر سیدنی نیز روز آنزاک را "یکی از مهمترین روزهای تاریخ استرالیا" توصیف کرد و گفت: انتظار کشیدن برای مراسم در شرایط مشابه نیاکانشان به ایجاد حس همدلی با آنان کمک میکند.
گفتنی است، اصطلاح «آنزاک» مخفف «سپاه ارتش استرالیا و نیوزیلند» است در جنگ جهانی اول برای انگلستان میجنگیدند. روز آنزاک هر سال در 25 آوریل به مناسبت سالگرد پیادهشدن نیروهای استرالیایی و نیوزیلندی در سال 1915 در چاناققلعه گرامی داشته میشود.