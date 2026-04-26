سفر رسمی وزیر دفاع روسیه به کره شمالی آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه به منظور دیدار با مقامات ارشد کره شمالی و تقویت همکاری‌های نظامی دوجانبه وارد پیونگ‌یانگ شد.

مسکو/ خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای رسمی از سفر آندری بلوسوف، وزیر دفاع این کشور به پیونگ‌یانگ، پایتخت کره شمالی خبر داد.

بلوسوف در بدو ورود به فرودگاه پیونگ‌یانگ مورد استقبال رسمی «نو کوانگ چول»، همتای کره شمالی خود قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، وزیر دفاع روسیه در جریان این سفر کاری با مقامات بلندپایه سیاسی و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح کره شمالی دیدار و در خصوص مسائل راهبردی گفتگو خواهد کرد.

شرکت در برخی مراسم‌های یادبود ملی از دیگر برنامه‌های پیش‌روی هیئت روسی در این سفر عنوان شده است.

شایان ذکر است بلوسوف پیش‌تر در نوامبر 2024 نیز به پیونگ‌یانگ سفر کرده و با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، درباره گسترش مناسبات نظامی و امنیتی دیدار و تبادل نظر کرده بود.

