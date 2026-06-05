Emre Aytekin
05 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئن 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
اداره روابط بینالملل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در بیانیهای اعلام کرد که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین و دبیرکل حزب کمونیست این کشور، در روزهای 8 و 9 ژوئن به دعوت کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و دبیرکل حزب کارگران کره، سفری رسمی به این کشور انجام خواهد داد.
شی آخرین بار پیش از همهگیری کرونا و در سال 2019 به کره شمالی سفر کرده بود و این نخستین سفر او به پیونگیانگ پس از 7 سال به شمار میرود.
انتظار میرود رئیسجمهور چین در جریان این سفر دیدارهای دوجانبه و همچنین نشستهایی در سطح هیئتهای دو کشور با کیم جونگ اون برگزار کند.
چین و کره شمالی در کنار ویتنام، لائوس و کوبا، از معدود کشورهای جهان هستند که همچنان با نظام کمونیستی اداره میشوند.
کیم جونگ اون آخرین بار در سپتامبر 2025 برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم به پکن سفر کرده بود.
وی در آن مراسم با شماری از رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، دیدار کرد.
همچنین لی چیانگ، نخستوزیر چین، در اکتبر 2025 برای شرکت در مراسم هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره به کره شمالی سفر کرده بود.
سفر شی جینپینگ به پیونگیانگ در حالی انجام میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، ماه گذشته نیز به صورت جداگانه به چین سفر کرده بودند.