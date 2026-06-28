28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد روند خروج بیماران برای دریافت خدمات درمانی در خارج از این منطقه، به دلیل محدودیت در صدور مجوز سفر و طولانی شدن روند تأییدهای امنیتی، با تأخیر مواجه شده است.
بر این اساس، طی هفتههای اخیر حدود 70 بیمار با شرایط اضطراری برای سفر درمانی درخواست دادهاند، اما تنها 5 نفر موفق به دریافت تأییدیه امنیتی شدهاند.
وزارت بهداشت غزه از سازمانهای بینالمللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل خواست برای افزایش تعداد مجوزهای سفر، کاهش زمان انتظار و تسریع روند انتقال بیماران نیازمند اقدامات فوری انجام دهند.
این وزارتخانه پیشتر اعلام کرده بود بیش از 17 هزار بیمار فلسطینی که نیاز به درمان در خارج از غزه دارند، به دلیل موانع موجود قادر به خروج از نوار غزه نیستند.