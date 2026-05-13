سفر اردوغان به آستانه؛ ترکیه و قزاقستان در آستانه گسترش شراکت راهبردی

Meiramgul Kussainova
13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
آستانه/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به دعوت قاسم جومرت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، امروز وارد آستانه میشود.
همزمان با این سفر، پایتخت قزاقستان با نصب پرچمهای دو کشور و اتخاذ تدابیر امنیتی گسترده برای استقبال از اردوغان آماده شده است.
بر اساس بیانیه کاخ ریاستجمهوری قزاقستان «آکوردا»، اردوغان و توکایف در دیدارهای خود وضعیت کنونی و آینده روابط دوجانبه را که به سطح «شراکت راهبردی گسترده» ارتقا یافته، بررسی خواهند کرد.
دو رئیسجمهور همچنین ریاست ششمین نشست شورای همکاری راهبردی عالیرتبه ترکیه و قزاقستان را برعهده خواهند داشت.
انتظار میرود در این دیدارها موضوعاتی چون توسعه «کریدور مرکزی»، پروژههای حملونقل از مسیر خزر، امنیت انرژی، همکاریهای لجستیکی و صنایع دفاعی در کانون گفتوگوها قرار گیرد.
کارشناسان معتقدند با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ روسیه و اوکراین، همکاری آنکارا و آستانه در مسیرهای جدید تجاری و انرژی اهمیت راهبردی بیشتری یافته است.
در حوزه اقتصادی نیز پیشبینی میشود دو طرف اهداف جدیدی برای افزایش حجم تجارت و توسعه پروژههای حملونقل تعیین کنند. بر اساس آمار رسمی، حدود 4 هزار شرکت دارای سرمایه ترکیهای در قزاقستان فعالیت میکنند.
روابط دو کشور علاوه بر اقتصاد و سیاست، در زمینههای فرهنگی و آموزشی نیز گسترش یافته است. دانشگاه مشترک احمد یسوی در شهر ترکستان از نمادهای همکاری علمی دو کشور بهشمار میرود و هماکنون بیش از 12 هزار دانشجوی قزاق در ترکیه تحصیل میکنند.
ترکیه و قزاقستان که از اعضای بنیانگذار سازمان دولتهای ترک هستند، در بسیاری از نهادهای بینالمللی نیز همکاری نزدیکی دارند.