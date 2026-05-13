سفر اردوغان به آستانه؛ ترکیه و قزاقستان در آستانه گسترش شراکت راهبردی سفر رسمی رئیس‌جمهور ترکیه به آستانه، پایتخت قزاقستان، نشانه‌ای از ورود روابط دو کشور به مرحله‌ای جدید از «شراکت راهبردی گسترده» ارزیابی می‌شود؛ روابطی که بر همکاری در حوزه‌های انرژی، تجارت، حمل‌ونقل و دفاع متمرکز است.

آستانه/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به دعوت قاسم جومرت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، امروز وارد آستانه می‌شود.



همزمان با این سفر، پایتخت قزاقستان با نصب پرچم‌های دو کشور و اتخاذ تدابیر امنیتی گسترده برای استقبال از اردوغان آماده شده است.



بر اساس بیانیه کاخ ریاست‌جمهوری قزاقستان «آکوردا»، اردوغان و توکایف در دیدارهای خود وضعیت کنونی و آینده روابط دوجانبه را که به سطح «شراکت راهبردی گسترده» ارتقا یافته، بررسی خواهند کرد.

دو رئیس‌جمهور همچنین ریاست ششمین نشست شورای همکاری راهبردی عالی‌رتبه ترکیه و قزاقستان را برعهده خواهند داشت.

انتظار می‌رود در این دیدارها موضوعاتی چون توسعه «کریدور مرکزی»، پروژه‌های حمل‌ونقل از مسیر خزر، امنیت انرژی، همکاری‌های لجستیکی و صنایع دفاعی در کانون گفت‌وگوها قرار گیرد.

کارشناسان معتقدند با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی پس از جنگ روسیه و اوکراین، همکاری آنکارا و آستانه در مسیرهای جدید تجاری و انرژی اهمیت راهبردی بیشتری یافته است.

در حوزه اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌شود دو طرف اهداف جدیدی برای افزایش حجم تجارت و توسعه پروژه‌های حمل‌ونقل تعیین کنند. بر اساس آمار رسمی، حدود 4 هزار شرکت دارای سرمایه ترکیه‌ای در قزاقستان فعالیت می‌کنند.

روابط دو کشور علاوه بر اقتصاد و سیاست، در زمینه‌های فرهنگی و آموزشی نیز گسترش یافته است. دانشگاه مشترک احمد یسوی در شهر ترکستان از نمادهای همکاری علمی دو کشور به‌شمار می‌رود و هم‌اکنون بیش از 12 هزار دانشجوی قزاق در ترکیه تحصیل می‌کنند.

ترکیه و قزاقستان که از اعضای بنیان‌گذار سازمان دولت‌های ترک هستند، در بسیاری از نهادهای بین‌المللی نیز همکاری نزدیکی دارند.

