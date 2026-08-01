سفارت آمریکا در اسرائیل درباره سفر به خاورمیانه هشدار داد سفارت آمریکا در اسرائیل از شهروندان این کشور خواست در برنامه سفر خود به خاورمیانه تجدیدنظر کنند.

قدس/خبرگزاری آنادولو

سفارت آمریکا در اسرائیل با انتشار اطلاعیه‌ای و با اشاره به افزایش تنش‌های منطقه‌ای، از شهروندان آمریکایی خواست در برنامه سفر خود به خاورمیانه تجدیدنظر کنند.

در بیانیه سفارت آمریکا در اینباره تاکید شده که شهروندان این کشور که قصد سفر به خاورمیانه را دارند یا می‌خواهند از فرودگاه‌های منطقه برای رفتن به مقاصد دیگر استفاده کنند، بهتر است برنامه سفر خود را دوباره بررسی کنند.

در این بیانیه همچنین آمده است: به شهروندان آمریکایی که هم‌اکنون در خاورمیانه حضور دارند توصیه می‌شود نهایت احتیاط را رعایت کنند و برای لغو پروازها، محدودیت‌های دوره‌ای حریم هوایی و اختلالات احتمالی در سفر آماده باشند.

از سوی دیگر، شبکه خبری سی‌بی‌اس نیوز آمریکا پیش‌تر مدعی شده بود که آمریکا و اسرائیل قصد دارند در پایان این هفته یکی از شدیدترین عملیات‌های بمباران تاکنون را علیه زیرساخت‌های انرژی ایران انجام دهند.

دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی در اواسط ژوئیه تهدید کرده بود که حمله به اهداف انرژی را به مرحله پایانی موکول خواهد کرد، اما در نهایت نیروگاه‌ها و پل‌ها نیز هدف قرار خواهند گرفت. او گفته بود در صورت خودداری ایران از ورود به مذاکرات، تمامی نیروگاه‌ها و پل‌ها از کار انداخته خواهند شد.

در واکنش، ابوالفضل شکارچی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، اعلام کرده بود در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، تمامی زیرساخت‌های منطقه هدف قرار خواهند گرفت.