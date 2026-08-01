01 آگوست 2026•بهروزرسانی: 01 آگوست 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
سفارت آمریکا در امان پایتخت اردن با انتشار اطلاعیهای، با اشاره به تشدید تنشها در خاورمیانه، از شهروندان آمریکایی خواست از پایگاههای نظامی در اردن فاصله بگیرند.
در بیانیه منتشرشده در وبسایت سفارت آمریکا آمده است که وضعیت امنیتی در خاورمیانه همچنان "پیچیده و متغیر" است و احتمال وقوع تحولات غیرمنتظره وجود دارد.
در این بیانیه با اشاره به احتمال اختلال در سفرهای منطقهای، لغو پروازها و بستهشدن دورهای حریمهای هوایی، به شهروندان آمریکایی حاضر در منطقه توصیه شده است در صورت وخیمترشدن اوضاع امنیتی، خروج از کشور را مدنظر قرار دهند یا برای آن آمادگی داشته باشند.
سفارت آمریکا همچنین از شهروندان این کشور خواست هشدارها و دستورالعملهای امنیتی صادرشده از سوی مقامهای اردنی را دنبال کنند و از تظاهرات، تجمعات بزرگ و مناطقی که شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی است، دور بمانند.
در این بیانیه با اشاره به خطر حمله به منافع آمریکا، از جمله نمایندگیهای دیپلماتیک این کشور، هشدار داده شده است که ایران و گروههای همپیمان آن ممکن است منافع آمریکا، اماکن مرتبط با این کشور و شهروندان آمریکایی را در نقاط مختلف جهان هدف قرار دهند.