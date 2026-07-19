سفارت آمریکا در اردن اعلام کرد فرودگاه و بندر شهر عقبه به دلیل «تهدیدی مشخص و جدی» تخلیه شده‌اند و از شهروندان آمریکایی خواست از سفر به این مناطق خودداری کنند، اما دولت اردن این خبر را رد کرد و گفت هیچ تصمیمی برای تخلیه این مراکز اتخاذ نشده است.

سفارت آمریکا از تخلیه فرودگاه و بندر عقبه خبر داد؛ اردن تکذیب کرد سفارت آمریکا در اردن اعلام کرد فرودگاه و بندر شهر عقبه به دلیل «تهدیدی مشخص و جدی» تخلیه شده‌اند و از شهروندان آمریکایی خواست از سفر به این مناطق خودداری کنند، اما دولت اردن این خبر را رد کرد و گفت هیچ تصمیمی برای تخلیه این مراکز اتخاذ نشده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سفارت آمریکا در امان اعلام کرد فرودگاه و بندر شهر عقبه در جنوب اردن به دلیل «تهدیدی مشخص و جدی» تخلیه شده‌اند و از شهروندان آمریکایی خواست از سفر به این مناطق خودداری کنند.

در بیانیه‌ای که سفارت آمریکا در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، آمده است مقام‌های اردنی به دلیل وجود «تهدیدی مشخص و جدی»، فرودگاه و بندر شهر عقبه را تخلیه کرده‌اند.

سفارت آمریکا همچنین به شهروندان این کشور در اردن توصیه کرد به هیچ وجه به فرودگاه یا بندر عقبه سفر نکنند و دستورالعمل‌های امنیتی مقام‌های اردنی را رعایت کنند.

در مقابل، دولت اردن گزارش سفارت آمریکا درباره تخلیه فرودگاه و بندر عقبه را تکذیب کرد.

تلویزیون دولتی اردن به نقل از منابع رسمی اعلام کرد اخبار مربوط به تخلیه فرودگاه و بندر عقبه صحت ندارد.

همچنین محمد المومنی، وزیر ارتباطات اردن، گفت هیچ تصمیمی از سوی نهادهای ذی‌ربط برای تخلیه فرودگاه یا بندر عقبه اتخاذ نشده و هیچ‌گونه اطلاعیه‌ای درباره وجود تهدید احتمالی به دستگاه‌های مسئول ابلاغ نشده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) روز گذشته اعلام کرد در جریان مقابله نیروهای آمریکایی و متحدانشان با حملات موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران در 17 ژوئیه در اردن، 2 نظامی آمریکایی کشته شدند.

سنتکام همچنین اعلام کرده بود یک نظامی آمریکایی مفقود شده، 4 نظامی که برای درمان به بیمارستان‌های اردن منتقل شده بودند مرخص شده‌اند و دیگر نیروهای آسیب‌دیده پس از معاینات پزشکی به محل خدمت خود بازگشته‌اند.

پس از آن، ارتش آمریکا از آغاز دور تازه‌ای از حملات هوایی علیه ایران با هدف «پاسخ به حملاتی که به کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در اردن منجر شد» خبر داد.