وزارت دفاع رومانی اعلام کرد که یک پهپاد که صبح امروز وارد حریم هوایی این کشور شده بود، توسط جنگنده‌های اف-16 سرنگون شد.

سرنگونی یک پهپاد دیگر پس از نقض حریم هوایی رومانی وزارت دفاع رومانی اعلام کرد که یک پهپاد که صبح امروز وارد حریم هوایی این کشور شده بود، توسط جنگنده‌های اف-16 سرنگون شد.

پریشتینه/خبرگزاری آنادولو

وزارت دفاع رومانی با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد که یک پهپاد که صبح امروز به‌طور غیرمجاز وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز اوکراین شده بود، توسط جنگنده‌های اف-16 نیروی هوایی رومانی رهگیری و سرنگون شد.

بر اساس این بیانیه، پهپاد در منطقه‌ای غیرمسکونی و نزدیک به مرز به‌صورت ایمن سقوط کرد و بررسی‌های میدانی برای شناسایی منشا و جزئیات حادثه ادامه دارد. رومانی همچنین تأکید کرد که تحولات حریم هوایی خود را به‌طور مستمر رصد کرده و با متحدان ناتو در تماس نزدیک است.

نیکوشور دان، رئیس‌جمهور رومانی نیز اعلام کرده که این پهپاد در 10 کیلومتری غرب منطقه سفانتو گئورگه سقوط کرده است.

این دومین پهپادی است که طی دو روز گذشته پس از نقض حریم هوایی رومانی توسط جنگنده‌های اف-16 سرنگون می‌شود. پیش‌تر نیز در 29 مه، یک پهپاد روسی در جریان حملات شبانه به اوکراین وارد حریم هوایی رومانی شده و پس از برخورد با یک ساختمان مسکونی، دو نفر را زخمی کرده بود.