Ümit Şamiz
23 مه 2026•بهروزرسانی: 23 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رضا طلایی نیک، سخنگوی وزارت دفاع ایران گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا باید حقوق مردم ایران را به رسمیت بشناسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، طلایی نیک طی سخنانی در اینباره تصریح کرد: ترامپ هیچ چارهای به جز پذیرفتن مطالبات ملت ایران و پذیرش حقوق کشورمان ندارد.
سخنگوی وزارت دفاع ایران، "شکستهای بیشتر" را نتیجه عدم قبول حقوق کشورش توسط ترامپ معرفی کرد و افزود: در هر دو میدان رزم و دیپلماسی تامین مطالبات بهحق ملت ایران، تنها راه برونرفت دشمن آمریکاییصهیونی از جنگ تحمیلی سوم است و همچنین ترامپ باید ضمن قبولکردن پیشنهاد ایران، در اندیشه پیشگیری از خسارتها و هزینههای بیشتر در ادامه جنگ برای مردم آمریکا و جامعه جهانی باشد.