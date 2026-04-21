Firdevs Bulut Kartal
21 آوریل 2026•بهروزرسانی: 21 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
سامانه برنامهریزی ماموریت که توسط هاولسان توسعه یافته است و بر روی جت آموزشی «حر جت» ساخت ترکیه پیادهسازی خواهد شد، به همراه این هواپیما به اسپانیا صادر میشود.
سیستم برنامهریزی ماموریت با فعالیتهای توسعهای که از سال 2003 ادامه داشته و تجربه استفاده فعال از سال 2007، یک راهحل ملی و قابل اعتماد برای نیازهای عملیاتی حیاتی نیروی هوایی ترکیه ارائه میدهد.
این سیستم با قابلیتهای غنی خود در برنامهریزی ماموریت، ارزیابی ماموریت و فرآیندهای ارزیابی پس از ماموریت، خود را در این زمینه ثابت کرده و به یک راهحل یکپارچه برای پلتفرمهای هواپیما و مهمات در موجودی نیروی هوایی ترکیه تبدیل شده است.
سیستم فوق در حال حاضر به عنوان پلتفرم اصلی برنامهریزی ماموریت برای نیروی هوایی ترکیه استفاده میشود و با توانایی خود در برآورده کردن نیازهای پلتفرمها و ماموریتهای مختلف تحت یک چتر واحد، برجسته است.
به عنوان بخشی از تلاشهای یکپارچهسازی برای پلتفرمهای نسل جدید، قرار است سیستم برنامهریزی ماموریت در آینده نزدیک بر روی هواپیمای آموزشی «حر جت» پیادهسازی شود.
فعالیتهای یکپارچهسازی برای هواپیماهای جنگی ملی «کاآن» نیز با موفقیت در حال انجام است. هدف این است که سیستم برنامهریزی ماموریت در آینده از همه این پلتفرمها با قابلیتهای داخلی و ملی پشتیبانی کند.
صنایع هوافضای ترکیه به تولید سریالی «حر جت» که خود توسعه داده و در حال حاضر در حال آزمایش آن است، برای تحویل به نیروی هوایی ترکیه ادامه میدهد. در حالی که این پیشرفتها ادامه دارد، حر جت با امضای قراردادی با اسپانیا به اولین موفقیت صادراتی خود دست یافته است. قرار است این جت آموزشی در سال 2027 در ترکیه و در سال 2028 در اسپانیا به خدمت گرفته شود.