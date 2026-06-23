سازوکار نظارتی سنتکام در لبنان؛ نقشه راه 60 روزه ایران و آمریکا برای صلح

23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
واشنگتن/خبرگزاری آنادولو
یک مقام آمریکایی اعلام کرد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) سازوکاری را برای نظارت بر آتشبس و وضعیت درگیریها در لبنان راهاندازی کرده است.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، در گفتوگوی مکتوب با خبرنگار آنادولو اظهار داشت هدف از ایجاد این سازوکار، بررسی همزمان وضعیت درگیریها و کمک به پایان خشونتها در لبنان است.
وی افزود: این اقدام پس از تماسهای تلفنی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و جوزف عون، رئیسجمهور لبنان انجام شده است.
این مقام آمریکایی گفت: ما در تلاش هستیم شرایطی فراهم شود که اسرائیل و لبنان به عنوان دو کشور مستقل با یکدیگر گفتوگو کنند و راهی برای دستیابی به صلح و امنیت پیدا کنند. مذاکرات برای رسیدن به یک توافق جامع صلح و امنیت میان دو طرف ادامه خواهد یافت.
وی همچنین اعلام کرد جزئیات این سازوکار بهزودی منتشر خواهد شد.
در همین حال، نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری قطر و پاکستان در 21 ژوئن در سوئیس به پایان رسید.
در این مذاکرات، جزئیات فنی اجرای تفاهمنامه 14 مادهای میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
وزارتخانههای خارجه قطر و پاکستان در بیانیهای مشترک اعلام کردند طرفین بر سر تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت بر ابعاد سیاسی روند میانجیگری و اجرای تفاهمنامه توافق کردهاند.
بر اساس این بیانیه، ایران و آمریکا همچنین بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده به تفاهم رسیدهاند.
مقامهای ایرانی نیز اعلام کردند در مذاکرات سوئیس درباره پایان دادن به درگیریها در لبنان پیشرفتهایی حاصل شده و قرار است سازوکار جدیدی برای نظارت بر آتشبس در لبنان ایجاد شود که ایران نیز نمایندهای در آن خواهد داشت.
گفته میشود گفتوگوهای فنی میان هیأتهای ایران و آمریکا در روزهای آینده ادامه خواهد یافت.